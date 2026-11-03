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एएमयू छात्रसंघ चुनाव में पर्चा रद्द होने पर प्रत्याशी जीशान भाटी ने निकाली भड़ास

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 03 Nov 2026 01:57 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 01:57 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के कोर्ट सदस्य पद के प्रत्याशी जीशान भाटी का पर्चा खारिज होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर खूब भड़ास निकाली। ... और पढ़ें

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