जवां: बरई सुभानगढ़ी में दो पक्षों के संघर्ष के बाद तनावपूर्ण शांति, भड़काऊ भाषण से बिगड़ा था माहौल

क्षत्रिय पक्ष की ओर 26 पर नामजद रिपोर्ट

क्षत्रिय पक्ष से चंद्रवीर सिंह द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में 26 लोगों को नामजद किया है। इसमें कहा गया है कि सोमवार की रात प्रेम सिंह, राजकुमार, प्रदीप कुमार, प्रियांशु, मानिकचंद, बबलू, राजेंद्र, ज्ञान सिंह, मदनपाल, लोकेश, राहुल, प्रशांत, कृष्णा, अन्नू, ओमवीर, रूपकिशोर, कपिल, अरुण सिंह, राहुल पुत्र होराम, विपिन, भीमप्रकाश, अजय बरई सुभानगढ़ी, सुमित, विशाल, दर्शन सिंह, नितिन कुमार नगलिया इलियासपुर के लोग एक राय होकर आए हाथों में लोहे की रॉड, डंडे, ईंट-पत्थर लेकर घर में घुसकर मारापीटा, जिसमें कृष्णकांत, कालीचरन, किशनपाल आदि लोग घायल हो गए। बमुशिकल लोगों की जान बच सकी।



कार सवार लोगों के भाषण से बिगड़े हालात

अगसौली पुलिस चौकी प्रभारी रोहित कुमार द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में गांव में शांति भंग करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में अनुसूचित जाति पक्ष के प्रेम सिंह, राजकुमार, प्रदीप, प्रियांशु, मानिकचंद्र, बबलू, राजेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह, मदनपाल, लोकेश, राहुल, प्रशांत, कृष्णा, अन्नू, ओमवीर, रूपकिशोर, कपिल, अरुण, राहुल, भीमप्रकाश, अजय, बरई सुभानगढ़ी को नामजद किया है। साथ ही ठाकुर पक्ष के चंद्रवीर, प्रमोद, गौरव, विवेक, मुकल, हरपाल, दुष्यंत, विशाल व 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।