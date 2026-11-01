{"_id":"6ae7186f9adecbdf2d02a245","slug":"video-eemaya-chhatarasagha-canava-fainal-sapaca-3-va-mataganaena-matathana-5-navabra-ka-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"एएमयू छात्रसंघ चुनाव फाइनल स्पीच 3 व मतगणना-मतदान 5 नवंबर को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएमयू छात्रसंघ चुनाव फाइनल स्पीच 3 व मतगणना-मतदान 5 नवंबर को

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 01 Nov 2026 04:16 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 04:16 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के तहत 3 नवंबर को फाइनल स्पीच होगी, जिसकी तैयारी यूनियन हाल में चल रही है। मतदान और मतगणना 5 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर जावेद तालिब चुनाव के बारे में जानकारी दी। रिपोर्टर इकराम वारिस की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

विज्ञापन