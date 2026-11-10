Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Bail In 27 Year Old Gangster Case

अलीगढ़: 27 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आरोपी को जमानत, मोबाइल चोरी के एक अन्य आरोपी को भी मिली बेल

Tue, 10 Nov 2026 11:01 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 11:01 AM IST
सार

गोलू उर्फ सरफराज के खिलाफ सासनीगेट थाने में मोबाइल चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, भुजपुरा की मदीना कॉलोनी में एक घर से दो मोबाइल और पड़ोस की महिला का एक मोबाइल चोरी हुआ था।

विज्ञापन
Bail In 27 Year Old Gangster Case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने 1997 के गैंगस्टर मामले में गवेन्द्र पाल सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं, एडीजे-6 आराधना कुशवाहा की अदालत ने मोबाइल चोरी के मुकदमे में गोलू उर्फ सरफराज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

विज्ञापन


गवेन्द्र पाल सिंह के खिलाफ वर्ष 1997 में सासनीगेट थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत केस दर्ज हुआ था। वह पहले जमानत पर था, लेकिन मुकदमे की पत्रावली आगरा से अलीगढ़ स्थानांतरित होने के बाद सुनवाई में लगातार गैरहाजिर रहा। इसके चलते उसके खिलाफ वारंट जारी हुए थे। आरोपी ने अदालत में पक्ष रखा कि उसे मुकदमे के अलीगढ़ स्थानांतरित होने की जानकारी नहीं मिल सकी थी और अधिवक्ता ने मुकदमा समाप्त होने की बात बताई थी। वह 30 अक्तूबर 2026 से जेल में बंद था। अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया।
विज्ञापन


दूसरे मामले में गोलू उर्फ सरफराज के खिलाफ सासनीगेट थाने में मोबाइल चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, भुजपुरा की मदीना कॉलोनी में एक घर से दो मोबाइल और पड़ोस की महिला का एक मोबाइल चोरी हुआ था। आरोपी 11 अक्तूबर 2026 से जेल में बंद था। अदालत ने दोनों मामलों में जमानत के साथ निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed