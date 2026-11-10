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रिंकू सिंह की शादी: क्रिकेटर की बरात में शामिल होंगे खास मेहमान; 4 को लखनऊ में सांसद प्रिया संग लेंगे सात फेरे

Tue, 10 Nov 2026 10:45 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 10:45 AM IST
सार

क्रिकेटर रिंकू सिंह की बरात में 50-60 खास मेहमान शामिल होंगे। चार दिसंबर को अलीगढ़ से बरात लखनऊ जाएगी। बरात में शामिल होने वाले लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं। परिवार के सदस्य और करीबी लोग इस खास मौके पर रिंकू के साथ लखनऊ जाएंगे। रिंकू सिंह सांसद प्रिया सरोज के साथ सात फेरे लेंगे।

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Rinku Singh-Priya Saroj Wedding Cricketer 60 Special Guests to Join Baraat in Lucknow on December 4
Rinku Singh-Priya Saroj Wedding - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चार दिसंबर को लखनऊ में विवाह समारोह होगा। रिंकू सिंह की बरात अलीगढ़ से जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ उनके करीबी और खास लोग शामिल होंगे। इसके लिए करीब 50 से 60 लोगों की सूची तैयार की जा रही है।

रिंकू सिंह की बरात में कौन-कौन शामिल होगा और कितने मेहमान जाएंगे?

रिंकू सिंह के परिजनों के अनुसार, बरात में शामिल होने वाले लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं। परिवार के सदस्य और करीबी लोग इस खास मौके पर रिंकू के साथ लखनऊ जाएंगे। 
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Rinku Singh-Priya Saroj Wedding Cricketer 60 Special Guests to Join Baraat in Lucknow on December 4
रिंकू-प्रिया - फोटो : instagram
इधर, शादी की तैयारियों के बीच रिंकू सिंह सोमवार दोपहर कतर के लिए रवाना हो गए। उन्हें भारत ए क्रिकेट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दिवाली पर वह घर आए थे, जहां उनका कई जगह अभिनंदन किया गया।
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प्रिया-रिंकू - फोटो : ANI

रिंकू सिंह की मां ने होने वाली बहू प्रिया सरोज के लिए क्या खरीदा?

रिंकू सिंह के घर शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बेटे की शादी को लेकर मां भी खरीदारी में जुट गई हैं। उन्होंने होने वाली बहू प्रिया सरोज के लिए पीले रंग की खास साड़ी खरीदी है।
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प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी जून में - फोटो : स्वयं
खरीदारी के दौरान उनके साथ रिंकू की बड़ी भाभी और बहन नेहा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा परिवार की ओर से बच्चों के लिए भी कपड़ों की खरीदारी की गई।
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प्रिया-रिंकू - फोटो : ANI
रिंकू और प्रिया की कहानी में शादी की तारीख तक पहुंचने का सफर भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। जून 2025 में दोनों की सगाई लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में शादी की तारीख तय होने की चर्चा हुई, लेकिन क्रिकेट मैचों के कारण कार्यक्रम आगे बढ़ गया।

 
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