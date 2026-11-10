1 of 8 Rinku Singh-Priya Saroj Wedding - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

रिंकू सिंह की बरात में कौन-कौन शामिल होगा और कितने मेहमान जाएंगे? रिंकू सिंह के परिजनों के अनुसार, बरात में शामिल होने वाले लोगों के नाम तय किए जा रहे हैं। परिवार के सदस्य और करीबी लोग इस खास मौके पर रिंकू के साथ लखनऊ जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चार दिसंबर को लखनऊ में विवाह समारोह होगा। रिंकू सिंह की बरात अलीगढ़ से जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ उनके करीबी और खास लोग शामिल होंगे। इसके लिए करीब 50 से 60 लोगों की सूची तैयार की जा रही है।

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2 of 8 रिंकू-प्रिया - फोटो : instagram

इधर, शादी की तैयारियों के बीच रिंकू सिंह सोमवार दोपहर कतर के लिए रवाना हो गए। उन्हें भारत ए क्रिकेट टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दिवाली पर वह घर आए थे, जहां उनका कई जगह अभिनंदन किया गया।

3 of 8 प्रिया-रिंकू - फोटो : ANI

रिंकू सिंह की मां ने होने वाली बहू प्रिया सरोज के लिए क्या खरीदा? रिंकू सिंह के घर शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बेटे की शादी को लेकर मां भी खरीदारी में जुट गई हैं। उन्होंने होने वाली बहू प्रिया सरोज के लिए पीले रंग की खास साड़ी खरीदी है।

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4 of 8 प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी जून में - फोटो : स्वयं

खरीदारी के दौरान उनके साथ रिंकू की बड़ी भाभी और बहन नेहा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा परिवार की ओर से बच्चों के लिए भी कपड़ों की खरीदारी की गई।

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5 of 8 प्रिया-रिंकू - फोटो : ANI