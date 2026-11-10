अलीगढ़: अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा आज, भैया दूज कल, पूजा शाम को और भाई को तिलक दोपहर में रहेगा शुभ
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 10:24 AM IST
सार
धनतेरस, छोटी-बड़ी दीपावली के बाद अब बारी है गोवर्धन और भैया दूज की। आज अन्नकूट व गोवर्धन पूजा है। पूजा शाम को होगी। कल भैया दूज है।
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विस्तार
दीप महोत्सव के तहत दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा को लेकर इस बार भी संशय बना रहा। सोमवार के साथ ही मंगलवार को भी अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा होगी। भैया दूज का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा।
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ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा के अनुसार, शुभ संयोग में मंगलवार को गोवर्धन की घर-घर पूजा होगी। शुभ पूजा का मुहूर्त सुबह 06: 40 से 08:50 तक रहेगा। जबकि भाई दूज बुधवार को मनाया जाएगा। बहनें दोपहर 01:10 से 03:20 बजे तक शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों के टीका कर सकती हैं।
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