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ढोल, डीजे की धुन पर नाचते-गाते, अलीगढ़ की बरौठा नहर पर गणेश विसर्जन को पहुंचे श्रद्धालु

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 20 Sep 2026 04:12 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 04:12 PM IST







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20 सितंबर को अलीगढ़ की बरौठा नहर पर श्रद्धालु अपने यहां स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा-अर्चना की। जिसके बाद गणेश विसर्जन परंपरा का निर्वाह किया। ... और पढ़ें

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