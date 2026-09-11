{"_id":"6aa3e6711afe0ffb3b05e6ec","slug":"video-chharara-mabjal-ka-gava-rasana-kapajata-vathayalya-ma-parathhanathhayapaka-nalbna-ka-varathha-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"छर्रा मेंबिजौली के गांव रसैनी कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापिका निलंबन का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छर्रा में विकास खंड बिजौली के गांव रसैनी स्थित कंपोजिट विद्यालय में एक छात्र को करंट लगने से वह घायल हो गया। यह घटना 9 सितंबर को हुई थी। परिजनों की शिकायत पर बीएसए ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका स्मिता गुप्ता को 10 सितंबर को निलंबित कर दिया। इस निलंबन के विरोध में 11 सितंबर को स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।

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