Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:36 AM IST
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शोभायात्रा :
खैर रोड : एबी गार्डन से विश्व हिंदू महासंघ की ओर से महंत अवैद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर शोभायात्रा सुबह 9 बजे।
गणेश प्रतिमा वितरण :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण सुबह 10 बजे।
बैठक :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव की तैयारियों पर बैठक दोपहर 1 बजे।
आगरा रोड : होटल गोल्डन लीफ में गणेश महोत्सव सेवा समिति की बैठक दोपहर 1 बजे।
रघुवीरपुरी : गंगा नगर कॉलोनी में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की बैठक सुबह 11 बजे।
डैजलिंग डेनिम :
एएमयू रोड : अलीगढ़ क्लब में अग्रवाल परिषद मातृ शक्ति की ओर से डैजलिंग डेनिम थीम पर कार्यक्रम शाम 4.30 बजे।
भजन संध्या :
वार्ष्णेय मंदिर : वार्ष्णेय मंदिर सेवादार समिति की ओर से कान्हा की छठी पूजन महोत्सव पर भजन संध्या शाम 6 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
सम्मेलन
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सरोवर प्रोर्टिको होटल में सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
खैर रोड : एबी गार्डन से विश्व हिंदू महासंघ की ओर से महंत अवैद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर शोभायात्रा सुबह 9 बजे।
गणेश प्रतिमा वितरण :
रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का वितरण सुबह 10 बजे।
बैठक :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव की तैयारियों पर बैठक दोपहर 1 बजे।
आगरा रोड : होटल गोल्डन लीफ में गणेश महोत्सव सेवा समिति की बैठक दोपहर 1 बजे।
रघुवीरपुरी : गंगा नगर कॉलोनी में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की बैठक सुबह 11 बजे।
डैजलिंग डेनिम :
एएमयू रोड : अलीगढ़ क्लब में अग्रवाल परिषद मातृ शक्ति की ओर से डैजलिंग डेनिम थीम पर कार्यक्रम शाम 4.30 बजे।
भजन संध्या :
वार्ष्णेय मंदिर : वार्ष्णेय मंदिर सेवादार समिति की ओर से कान्हा की छठी पूजन महोत्सव पर भजन संध्या शाम 6 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर-3 शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
सम्मेलन
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सरोवर प्रोर्टिको होटल में सुबह 10 बजे।