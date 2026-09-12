Aligarh News: स्टेशन पर यात्री की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में दम तोड़ा

विज्ञापन

जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के चीना मुर्शिदाबाद श्रम शक्ति नगर निवासी एसएस प्रकाश राव (65) पत्नी बैंकट लक्ष्मी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने अलीगढ़ आए थे। विशाखापट्टनम जाने के लिए दंपती शुक्रवार को स्टेशन पहुंचे थे।जहां प्रतीक्षालय में ट्रेन का इंतजार कर रहे थी। तभी एसएस प्रकाश राव की तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। पत्नी ने सह यात्रियों व रेलवे स्टाफ से मदद मांगी तो उन्हें एंबुलेंस की मदद से मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। बन्नादेवी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।