{"_id":"6af2bfc1f8cba94ccb0960ea","slug":"video-chharara-ma-abhathara-bhashha-para-aarakashha-ka-tabthal-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"छर्रा में अभद्र भाषा पर आरक्षी का तबादला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ में 9 नवंबर को सामाजिक माध्यम पर छर्रा से एक वीडियो सामने आया। इसमें पुलिस आरक्षी शुभम आमजन से अभद्र भाषा में बात करते दिखे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरक्षी शुभम को पुलिस लाइन स्थानांतरित किया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्राधिकारी छर्रा महेश कुमार ने इसकी पुष्टि की।
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