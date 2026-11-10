Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
गोवर्धन महोत्सव
अचल ताल : गणेश मंदिर में गोवर्धन महोत्सव शृंगार दर्शन व प्रसाद वितरण दोपहर एक बजे
अन्नकूट
रामघाट रोड: एसएमबी इंटर कॉलेज में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट प्रसाद सुबह 11 बजे
सारसौल : साईं बाबा मंदिर में अन्नकूट प्रसाद वितरण दोपहर 12 बजे
नगला मसानी : गोशाला में गोवर्धन महाराज का पूजन व अन्नकूट वितरण दोपहर 12 बजे
वार्ष्णेय मंदिर : गोवर्धन महोत्सव व अन्नकूट वितरण दोपहर दो बजे
भायात्रा
सराय लवरिया : नीलकंठेश्वर महादेव बगीची से मेला महाकाली संघ की ओर से महाकाली शोभायात्रा दोपहर तीन बजे
विज्ञापन
अचल ताल : गणेश मंदिर में गोवर्धन महोत्सव शृंगार दर्शन व प्रसाद वितरण दोपहर एक बजे
अन्नकूट
रामघाट रोड: एसएमबी इंटर कॉलेज में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट प्रसाद सुबह 11 बजे
सारसौल : साईं बाबा मंदिर में अन्नकूट प्रसाद वितरण दोपहर 12 बजे
नगला मसानी : गोशाला में गोवर्धन महाराज का पूजन व अन्नकूट वितरण दोपहर 12 बजे
वार्ष्णेय मंदिर : गोवर्धन महोत्सव व अन्नकूट वितरण दोपहर दो बजे
भायात्रा
सराय लवरिया : नीलकंठेश्वर महादेव बगीची से मेला महाकाली संघ की ओर से महाकाली शोभायात्रा दोपहर तीन बजे