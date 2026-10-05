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अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड पाकर खिले अलीगढ़ में शिक्षा जगत के चेहरे

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 11:12 PM IST







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अलीगढ़ में अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड में एएमयू पूर्व वीसी और एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर ने कहा अनुशासन से बनती है स्कूल की पहचान। 50 से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाचार्य, कोचिंग संचालक और सरकारी शिक्षक सम्मानित हुए। छात्राओं ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया। ... और पढ़ें

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