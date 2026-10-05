अलीगढ़: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड पाकर खिले चेहरे, एमएलसी तारिक मंसूर बोले- अनुशासन से होती है पहचान

एएमयू के पूर्व कुलपति व एमएलसी प्रो. तारिक मंसूर ने कहा कि विद्यालयों की पहचान सिर्फ परीक्षा परिणाम से नहीं, बल्कि अनुशासन से होती है। विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को अनुशासन से समझौता नहीं करना चाहिए। वे सोमवार को रामघाट रोड स्थित होटल ऑर्चिड ब्लू होटल में आयोजित अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

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उन्होंने कहा कि रोजाना विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, क्योंकि जो विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, वह जिंदगीभर नहीं भूलेगा। विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें पर्यावरण, सामाजिकता के बारे में ज्ञान दें। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव डालना सही नहीं है। इसके बारे में अभिभावकों के साथ विद्यालयों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रो. तारिक मंसूर ने कहा कि हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगर कोई विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक, कलाकार बनना चाहता है, तो उसे बनने दें, क्योंकि हो सकता है वह उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि आजकल अभिभावक बच्चों को खेलने से मना करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बच्चा खेलता है, उसमें टीमवर्क की भावना पैदा होती है।प्रो. तारिक मंसूर ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सीमित और संतुलित इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने के बजाय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई, ज्ञानवर्धन और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित करें। तकनीक का उपयोग उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए करें, लेकिन इसकी अति से बचना जरूरी है।