सेवा-समर्पण और सम्मान: चिकित्सक सम्मानित, एडिश्नल कमिश्नर बोले- एआई युग में डॉक्टरों के बिना उपचार संभव नहीं

हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें : सीएमओ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामनाथ सिंह ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों-तीमारदारों के भड़कने पर डॉक्टर धैर्य बनाए रखें, क्योंकि उन पर मरीजों की जान बचाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है।



उन्होंने कहा कि लोगों को सात घंटे की नींद लेने की सलाह देने वाले डॉक्टर खुद पांच घंटे भी आराम से नहीं सो पाते हैं। उनकी मेहनत और ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। अमर उजाला की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने जेएन मेडिकल में बीते दिनों हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि उस कार्यक्रम में देश-विदेश में कार्यरत अलीगढ़ में पढ़े हुए कई विशेषज्ञ डॉक्टर मिले। जिनसे मिलकर खुशी हुई। जेएन मेडिकल के शुरुआती बैच के डॉक्टर इस समारोह में आए थे। अलीगढ़ से ऐसे कई नामीगिरामी डॉक्टर हैं। हमें इन पर गर्व होना चाहिए।



मीरा की प्यारी नगरी में...

अच्छे दिन भी निराले हैंशब में डूबे उजाले हैं

फूलों पर चलके आया था

पांव में जिसके छाले हैं

मीरा की प्यारी नगरी में

इश्क पे डाले ताले हैं

जख्म वो दे के कहता है

दर्द क्यों इतने पाले है

मेरे हक में क्या बोलेगा

जान को जिसकी लाले हैं

जश्न में डूबे बच्चों के

हाथ में विष के प्याले हैं

