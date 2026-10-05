अफसर मौन: 11 हजार वोल्ट के झूलते तार, डेढ़ साल में आठ की माैत, हादसों से भी नहीं टूटी विभाग की नींद

सात मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए तार

बिजली निगम के एक्सईएन ग्रामीण उमेश जैन बताते हैं कि बिजली के खंभों की औसतन लंबाई लगभग साढ़े आठ से नौ मीटर तक होती है। खंभा डेढ़ मीटर तक जमीन के अंदर रहता है। सात मीटर की लंबाई ऊपर तार तक होती है। तार लगभग इतनी ही ऊंचाई में होने चाहिए। अगर सात मीटर से ऊंचाई कम है तो तार झूलने लगते हैं। कंचनपुर सहित अन्य आसपास के गांवों में यह ऊंचाई पांच मीटर तक रह गई है। जिससे तार छूते ही लोग करंट की चपेट में आ रहे हैं।



गांवों में 11 हजार वोल्ट की लाइन क्यों..

जब बिजली तारों से लंबी दूरी तय करती है, तो तारों के प्रतिरोध के कारण यह गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, तो करंट (एंपियर) कम हो जाता है। करंट कम होने से रास्ते में बिजली का नुकसान कम होता है। इसके अलावा वोल्टेज लो नहीं रहता है। जिससे नलकूप की मोटर भी चल जाती है। अगर 11 हजार वोल्ट की जगह 33 केवी का उपयोग हो तो खंभे, इंसुलेटर और ज्यादा ट्रांसफाॅर्मर लगाने से खर्च बढ़ता है। गांव में लगे स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर इस 11 हजार वोल्ट की बिजली को 415 वोल्ट (थ्री-फेस) और 230 वोल्ट (सिंगल-फेस) में बदलते हैं। इसके बाद बिजली घरों और नलकूप तक पहुंचती है। इसी वजह से गांवों में 11 हजार वोल्ट की लाइन पड़ी है।