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अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड में अलीगढ़ के स्कूलों की छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

Mon, 05 Oct 2026 11:13 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड में अलीगढ़ के स्कूलों की छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन
अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड में अलीगढ़ के रघुबीर बाल मंदिर की छात्राओं ने गणेश वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति दी। मदर्स टच स्कूल की छात्रा गौरांशी ने सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया। ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने स्वागतगान पर नृत्य प्रस्तुत करके उपस्थितजनों का मन मोह लिया।
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