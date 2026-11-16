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अलीगढ़ नगर निगम ने धौर्रा माफी में अवैध गेट किया ध्वस्त

Mon, 16 Nov 2026 11:22 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:22 PM IST
अलीगढ़ नगर निगम ने धौर्रा माफी में अवैध गेट किया ध्वस्त
अलीगढ़ नगर निगम ने सोमवार को धौर्रा माफी क्षेत्र में अवैध गेट ध्वस्त किया। यह गेट सार्वजनिक रास्ते पर मेराजुद्दीन और जहीरूद्दीन ने लगाया था। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा को इसकी शिकायत मिली थी। सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी से गेट हटाया। नगर आयुक्त ने भविष्य में अतिक्रमण पर एफआईआर की चेतावनी दी है।
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