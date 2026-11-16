अलीगढ़: 10 मिनट में मेडिकल स्टोर से लाकर दे दी 87 फीसदी अल्कोहल वाली प्रतिबंधित दवा की शीशी, हुआ प्रदर्शन

दो बेटियों की बरात आने से पहले पिता ने गंवाई जान

सरोज नाम की महिला ने बताया कि उनकी दो बेटियों की 26 नवंबर को बरात आनी है। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। भाईदूज के दिन सरोज के पति मोहनलाल उर्फ पप्पू की मृत्यु हो गई। आरोप है कि मोहनलाल कुट्टू का सेवन करने लगे थे। इससे उनकी किडनी खराब हो गईं थीं।



कुसुमा देवी ने बताया कि उनकी बेटा सुनील (40) एक माह पहले, कमलेश ने बताया कि दो माह पहले उनके पति मुरारी लाल, प्रेमवती ने बताया कि उनका बेटा संजय (25) तीन माह पहले इसी प्रतिबंधित दवा का सेवन करने से मृत्यु हुई है। निवासी राजू माहौर ने बताया कि उनकी गली के सुंदर, प्यारे लाल, नीरज, पप्पू, हजारी लाल, नंदराम, लाखन, जयप्रकाश, भोला आदि की भी इसी के सेवन से पिछले कुछ माह में मृत्यु हुई है। हालांकि, किसी के शव का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।



शीशी पर लिखा झारखंड, अलीगढ़ में चल रही फैक्टरी

निवासियों का आरोप है कि प्रतिबंधित दवा बनाने वाली कंपनी का पता शीशी पर झारखंड और दिल्ली लिखा होता है। जबकि सच्चाई यह है कि नशे के सौदागर अलीगढ़ में ही फैक्टरी चलाकर इनकी बाजार में बिक्री कर रहे हैं।