अलीगढ़: कुपवाड़ा में जवान की मौत, आठ दिन बाद होनी थी शादी, खुशियां मातम में बदली

दुकानों पर ही रखे रह गए कपड़े-फर्नीचर

करन चौधरी का रिश्ता पालीमुकीमपुर के गांव भाऊपुर निवासी सोनवीर सिंह उर्फ छोटे चौधरी की बेटी कल्पना के साथ तय हुआ था। पिता ने सोने के गहने, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आदि सामान खरीदकर अतरौली और छर्रा की दुकानों पर ही रखवा दिया था, जो वहीं रखे रह गए।



इकलौती बेटी होने के चलते कल्पना के परिजन शादी की तैयारी में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए सारी खरीदारी पहले कर सामान दुकानों में ही सुरक्षित रखवा दिया था। ज्यादातर कार्ड बंट गए थे। 20 नवंबर को लग्न लिखी जानी थी। 22 नवंबर को सगाई करने के लिए सिरसा जाने की तैयारी चल रही थी। 24 नवंबर को अतरौली के छर्रा रोड स्थित एक लॉज में शादी होनी थी। लॉज और हलवाइयों को एडवांस दे दिया गया था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था।



कल्पना के ताऊ बहोरन लाल और भाई धीरेश रविवार को भी शादी के कार्ड बांटकर आए थे। क्या पता था कि अगले दिन घर मातम में डूब जाएगा। सोनवीर सिंह ने बताया कि करन के पिता पप्पू सिंह ने सोमवार सुबह कॉल कर सूचना दी तो कल्पना सहित उसकी मां अंकिता रानी, ताई विनीता सहित परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है