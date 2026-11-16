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शादी से पहले युवती लापता: दो दिसंबर को आनी थी बरात, नकदी-जेवर लेकर गई, युवक पर केस दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 01:05 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 01:05 PM IST
सार

शादी से पहले युवती लापता हो गई। दो दिसंबर को उसकी बरात आनी थी। युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही नकदी और जेवर साथ ले जाने का भी दावा किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से शादी से पहले एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। युवती की दो दिसंबर को बरात आनी है। उसके परिजन शादी की तैयारियों में जुटे थे। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोप है कि युवती अपने साथ 25 हजार रुपये नकद, सोने की अंगूठी और चांदी की पायल भी ले गई है।

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पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी आगामी 2 दिसंबर 2026 को निश्चित हुई थी। बेटी की उम्र लगभग 27 वर्ष है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच उनकी बेटी लापता हो गई। रोहित नाम का युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
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आरोप है कि उनकी बेटी अपने साथ सोने की अंगूठी, चांदी की पायल और 25 हजार रुपये नकद भी ले गई है। परिवार ने रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों में काफी तलाश की। कोई सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने थाने पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
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