शादी से पहले युवती लापता: दो दिसंबर को आनी थी बरात, नकदी-जेवर लेकर गई, युवक पर केस दर्ज

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से शादी से पहले एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। युवती की दो दिसंबर को बरात आनी है। उसके परिजन शादी की तैयारियों में जुटे थे। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोप है कि युवती अपने साथ 25 हजार रुपये नकद, सोने की अंगूठी और चांदी की पायल भी ले गई है।

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