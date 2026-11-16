अमर उजाला म्यूजिकल नाइट: देर रात तक छाया सिंगर अमित मिश्रा का जादू, जरा सा दिल में दे जगह तू...पर झूमा अलीगढ़

अमर उजाला की ओर से अलीगढ़ के रमाडा होटल में आयोजित म्यूजिकल नाइट में मशहूर गायक अमित मिश्रा ने अपनी सुरीली आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच पर पहुंचते ही श्रोताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमित मिश्रा ने एक के बाद एक अपने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति देकर संगीत की महफिल में चार चांद लगा दिए। युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

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कार्यक्रम की शुरुआत लोकप्रिय गीत एक हो गए हम और तुम.. हम्मा-हम्मा से हुई। इसके बाद अमित ने ‘सुन ले पुकार बुल्लेया, तू ही तो यार बुल्लेया...गाया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दिल चाहता है.., हम न रहें कभी तेरे बिन..., मितवा कहें धड़कने तुमसे क्या ..., नशा है नशीला अल्लाह दुहाई तेरे प्यार में..कारवां की तलाश में, मेरे शौक का दीदार...गलती से मिस्टेक...जैसे गीत सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ‘तेरी मेरी कहानी’, बारिश का पानी ...,और गिटार की धुन पर जो मेरी है दुआ... जैसे गीतों की भी शानदार प्रस्तुति दी। हर गीत के साथ श्रोताओं का उत्साह बढ़ता गया। पंडाल तालियों से गूंजता रहा और दर्शक गीतों के साथ सुर मिलाते नजर आए।