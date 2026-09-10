अलीगढ़ नगर निगम ने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाया

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अलीगढ़ नगर निगम शहर को यातायात और भीड़ मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गुरुवार को एटा चुंगी से मानसिंह की पुलिया तक अतिक्रमण हटाया गया। अभियान में अस्थायी अतिक्रमण जब्त कर 25000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। शमशाद मार्केट पर 100 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अतिक्रमण न हटाने पर सामान जब्त कर ध्वस्त करने की चेतावनी दी।

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