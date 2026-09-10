अलीगढ़: अचानक टूट गई पुलिया, भैंसा तैरकर निकल गया, युवक नहर में हुआ लापता

खैर के गांव शिवाला कला और अहरौला मार्ग के बीच नहर पर बनी करीब चार फीट चौड़ी जर्जर पैदल पुलिया का करीब 10 फीट लंबा हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इससे वहां से निकल रहे बंदेश (36) पुत्र विजेंद्र सिंह अपने भैंसा सहित नहर में गिर गए। घटना मंगलवार की सुबह करीब दस बजे की है। भैंसा तो कुछ आगे नहर के एक किनारे पर मिल गया, लेकिन नहर के पानी में लापता युवक का देर शाम तक पता नहीं चल सका। बं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नहर की गहराई अधिक है और पानी का बहाव तेज है। सिंचाई विभाग को जानकारी देकर नहर में पानी रुकवा दिया गया है जिससे नहर में पानी तीन फीट कम हो गया है। बृहस्पतिवार सुबह से दोबारा युवक की तलाश शुरू कराई जाएगी। -शिशिर कुमार सिंह, एसडीएम खैर।

देश मुनमूसा, नौझील, जिला मथुरा के मूल निवासी थे और करीब आठ वर्ष से अपनी ससुराल गांव शिवाला कला में रह रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह अपना भैंसा लेकर शिवाला कला से अहरौला की ओर जा रहे थे तभी पुलिया का करीब 10 फीट लंबा हिस्सा टूटकर नहर में गिरने से वह भी भैंसा सहित पानी में गिर गए। राहगीरों के जरिये खबर मिलते ही ग्रामीणों के साथ परिजन मौके पर पहुंच गए।सूचना पर खैर कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव कुमार भी पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों सहित पहुंच गए। हाइड्रा के जरिये नहर के पानी में गिरे पुलिया के मलबा को हटवाया गया और वहां भी बंदेश की तलाश की गई। एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड कर्मी और ग्रामीणों ने पूरे दिन नहर के पानी में तलाश की लेकिन बंदेश का पता नहीं चल सका है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था।