अलीगढ़ में लघु व्यापारियों का धरना-प्रदर्शन जारी

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रामघाट रोड स्थित गांधी आई हॉस्पिटल के बाहर शुक्रवार को फुटपाथ लघु व्यापार मंडल समिति के बैनर तले लघु व्यापारियों ने धरना-प्रदर्शन किया, जो शनिवार को भी जारी है। संस्थापक राजवीर सिंह सुमन ने कहा कि एक ओर सरकार लोगों को रोजगार दे रही है तो दूसरी ओर नगर निगम फुटपाथ पर दुकान, ठेल व ढकेल नहीं लगाने दे रहा और उनका रोजगार छीन रहा है।

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