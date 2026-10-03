अलीगढ़: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड 5 अक्टूबर को, उत्कृष्ट शिक्षक व प्रधानाचार्यों होंगे सम्मानित

अलीगढ़ अमर उजाला और सीएफए के संयुक्त रूप से तत्वावधान में पांच अक्तूबर को अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पांच अक्तूबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगा।

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