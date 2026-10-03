अलीगढ़: अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड 5 अक्टूबर को, उत्कृष्ट शिक्षक व प्रधानाचार्यों होंगे सम्मानित
अलीगढ़ व आसपास के क्षेत्रों के चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुशासन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाले स्कूलों को पहचान मिलेगी।
विस्तार
अलीगढ़ अमर उजाला और सीएफए के संयुक्त रूप से तत्वावधान में पांच अक्तूबर को अमर उजाला स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पांच अक्तूबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
अलीगढ़ व आसपास के क्षेत्रों के चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुशासन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाले स्कूलों को पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और भविष्य में विद्यालयों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा भी होगी।
- सहयोगी : कोचिंग फेडरेशन अलीगढ़
- पावर्ड बाय : बिट ग्रुप ऑफ एजूकेशन, सरवर क्लासेज, कटारा अकादमी, सिटोरा इंडिया,
- को-स्पांसर : विनीत कोचिंग एंड गांइडेंस सेंटर, बंसल क्लासेज, इमेज क्लासेज, यासिर अली क्लासेज, ग्रेविटी क्लासेज, काैटिल्य विधि एकेडमी, प्रारंभ आईएएस एकेडमी, ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गांइडेंस सेंटर, अभिज्ञान विद्यापीठ, पाठशाला क्लासेज, कैफे विलोरा, एडवाला