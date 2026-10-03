अलीगढ़: केशव सेवा धाम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना, संत अनंतवीर दास-आरएसएस संपर्क प्रमुख रामलाल ने किया संबोधित

मिशनरियों ने किया पलायन

क्षेत्र छात्रावास प्रमुख अनिल ने कहा कि किसी की कार्य के लिए तीन प्रमुख बातें होती हैं प्रयोग, प्रेरणा, परिणाम। पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य किया तो मिशनरियों ने पलायन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि छात्रावास में पढ़ रहे बच्चे शिक्षा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। कई बच्चे सीआइएसएफ, शिक्षा और कानून के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं।



छात्रावास में रह रहे असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रभावित किया। बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी आश्चर्य में थे कि असम, मणिपुर आदि राज्यों के ये बच्चे जिन्हें हिंदी के उच्चारण में दिक्कत होती है, मगर छात्रावास में पढ़ाई करने से उन्हें हिंदी में हनुमान चालीसा का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जूडो-कराटे और आत्मरक्षा प्रदर्शन, मां से है माटी, मां से है माथा.... गीत पर भावपूर्ण नृत्य पेश कर सबका मन मोह लिया।कार्यक्रम में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, हाथरस सांसद अनूप प्रधान, शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, जिलाध्यक्ष कृष्ण पाल लाला, पूर्व मेयर आशुतोष वार्ष्णेय, भाजपा नेता डॉ. राजीव अग्रवाल, समिति अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल, संयोजक अनूप गुप्ता, संजय अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, डॉ. शन्नो रानी, सुभाष लिटिल गुप्ता, विभाग प्रचार प्रमुख भूपेंद्र शर्मा, राज नारायण सिंह समेत संघ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन मौजूद रहे।