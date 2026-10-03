अलीगढ़: चार अक्तूबर को होगा सेवा समर्पण और सम्मान समारोह, चिकित्सक होंगे सम्मानित

चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और समर्पण करने वाले चिकित्सकों के सम्मान में चार अक्तूबर को समारोह आयोजित होगा। अमर उजाला एवं विकास इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लीनिक की ओर से यह आयोजन रामघाट रोड स्थित होटल ऑर्चिड ब्लू में होगा।

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अमर उजाला सेवा, समर्पण और सम्मान समारोह में अलीगढ़ क्षेत्र के उन चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने मरीजों की सेवा और स्वास्थ्य देखभाल में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आयोजकों के अनुसार, चयनित चिकित्सकों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता से चिकित्सा क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है।साथ ही, अपनी कार्यशैली और उपलब्धियों से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बने चिकित्सकों का भी सम्मान होगा। आयोजकों ने बताया कि यह समारोह मरीजों की निरंतर सेवा करने वाले चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास है।