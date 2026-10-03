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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Former DU President supports student union election movement

Aligarh News: छात्रसंघ चुनाव आंदोलन को डीयू के पूर्व अध्यक्ष का समर्थन

Sat, 03 Oct 2026 02:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:44 AM IST
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Former DU President supports student union election movement
एएमयू। - फोटो : Archive
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए चल रहा आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने वीडियो जारी कर आंदोलन के प्रति समर्थन जताया।
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रौनक खत्री ने कहा कि एएमयू में वर्ष 2018 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। उनके अनुसार विश्वविद्यालय में छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने एएमयू प्रशासन से छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित करने और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता आसिफ फहद की मांग पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की।
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उन्होंने यह भी कहा कि मांग पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वह स्वयं अलीगढ़ पहुंचकर आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े होंगे। खत्री ने अपने पूर्व के एएमयू दौरों का उल्लेख करते हुए पुलिस द्वारा रोके जाने का दावा भी किया।
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इधर, गांधी जयंती के अवकाश के बावजूद शुक्रवार को धरना स्थल पर छात्रों की मौजूदगी बनी रही। छात्र नेताओं और समर्थकों ने पहुंचकर आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। इससे पहले एएमयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी भी धरना स्थल पहुंचकर छात्रसंघ चुनाव की मांग का समर्थन कर चुके हैं।
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