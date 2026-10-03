Aligarh News: छात्रसंघ चुनाव आंदोलन को डीयू के पूर्व अध्यक्ष का समर्थन

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रौनक खत्री ने कहा कि एएमयू में वर्ष 2018 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। उनके अनुसार विश्वविद्यालय में छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने एएमयू प्रशासन से छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित करने और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता आसिफ फहद की मांग पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की।उन्होंने यह भी कहा कि मांग पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वह स्वयं अलीगढ़ पहुंचकर आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े होंगे। खत्री ने अपने पूर्व के एएमयू दौरों का उल्लेख करते हुए पुलिस द्वारा रोके जाने का दावा भी किया।इधर, गांधी जयंती के अवकाश के बावजूद शुक्रवार को धरना स्थल पर छात्रों की मौजूदगी बनी रही। छात्र नेताओं और समर्थकों ने पहुंचकर आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। इससे पहले एएमयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अब्दुल हफीज गांधी भी धरना स्थल पहुंचकर छात्रसंघ चुनाव की मांग का समर्थन कर चुके हैं।