Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:50 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
रामघाट रोड़ : देवेंद्रा मार्केट में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
प्रवचन :
रामबाग कॉलोनी : माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची द्वारा प्रवचन सुबह 9.30 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 8 बजे।
बैठक :
सासनी गेट : होटल गोल्डन लीफ में कृष्ण सेवा संस्थान की बैठक दोपहर 2 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
भागवत कथा :
नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
रामघाट रोड़ : देवेंद्रा मार्केट में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
प्रवचन :
रामबाग कॉलोनी : माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची द्वारा प्रवचन सुबह 9.30 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव समिति की ओर से रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 8 बजे।
बैठक :
सासनी गेट : होटल गोल्डन लीफ में कृष्ण सेवा संस्थान की बैठक दोपहर 2 बजे।