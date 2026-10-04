अलीगढ़ में गणेश पूजन से शुरू हुई रामलीला

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ढोल की थाप, मधुर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ और रंगबिरंगी आतिशबाजी के साथ श्री रामलीला महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ अचलताल स्थित रामलीला भवन पर हुआ। शनिवार को शुरू हुए रामलीला महोत्सव में सर्व प्रथम भगवान श्री गणेश जी का पूजन, मुकुट पूजन, अस्त्र-शस्त्र पूजन एवं संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ।

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