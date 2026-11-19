Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 02:45 AM IST
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कॉन्फ्रेंस :
एएमयू : सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से सामयिक विश्व में शिक्षा विषय पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कैनेडी हॉल में सुबह 9.15 बजे।
कव्वाली
शक्तिनगर : सैयद वाली गली फायर ब्रिगेड कार्यालय के पीछे कव्वाली शाम छह बजे।
साईं संध्या :
सारसौल : साईं मंदिर में सांईं संध्या शाम 5 बजे से।
बास्केटबॉल प्रतियोगिता :
मथुरा रोड : राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में जिला स्तरीय बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
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एएमयू : सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से सामयिक विश्व में शिक्षा विषय पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कैनेडी हॉल में सुबह 9.15 बजे।
कव्वाली
शक्तिनगर : सैयद वाली गली फायर ब्रिगेड कार्यालय के पीछे कव्वाली शाम छह बजे।
साईं संध्या :
सारसौल : साईं मंदिर में सांईं संध्या शाम 5 बजे से।
बास्केटबॉल प्रतियोगिता :
मथुरा रोड : राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में जिला स्तरीय बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।