विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के व्यस्त मार्गों पर ऐसे नजारे आम हैं। रामघाट रोड पर क्वार्सी चौराहे से सेंटर प्वाइंट, मीनाक्षी पुल और गांधी पार्क तक बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन गुजरते हैं। मैरिस रोड, समद रोड, रेलवे स्टेशन रोड और तस्वीर महल मार्ग पर भी वाहनों का दबाव रहता है। रसलगंज, अचलताल और सासनी गेट जैसे घने इलाकों में भी नियमों की अनदेखी दिखती है।शहर को दूसरे जिलों और हाईवे से जोड़ने वाले जीटी रोड, आगरा रोड, मथुरा रोड, खैर रोड और अनूपशहर रोड पर भी स्थिति बेहतर नहीं है। इन मार्गों पर बिना हेलमेट दोपहिया सवार दिखते हैं। कई चालक तीन सवारी बैठाकर चलते हैं। कुछ अभिभावक बच्चों को बाइक की टंकी पर या बीच में बैठाकर सफर करते हैं। अचानक ब्रेक लगने या संतुलन बिगड़ने पर बच्चों के गिरने का खतरा रहता है।हेलमेट लगाने में केवल चालक ही नहीं, पीछे बैठने वाले भी लापरवाही कर रहे हैं। कई बाइक पर चालक हेलमेट लगाए दिखते हैं, लेकिन पीछे बैठे लोग बिना सुरक्षा के सफर करते हैं। महिलाओं और युवतियों में भी यह लापरवाही नजर आती है। जबकि हादसे के समय पीछे बैठे व्यक्ति को भी सिर में गंभीर चोट लग सकती है।दोपहिया वाहन हादसों में सिर की चोट जान जाने की बड़ी वजह बनती है। इसी साल जारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि हादसों में जान गंवाने वाले दोपहिया वाहन चालकों में से 70 फीसदी हेलमेट नहीं लगाए थे। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, हेलमेट पहनने से सड़क हादसे में मौत का खतरा करीब 50 प्रतिशत और मस्तिष्क की गंभीर चोट का खतरा 74 प्रतिशत तक कम हो सकता है।यातायात नियमों को तोड़ने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। शहर में स्कूटी और बाइक चलाने वाली और पीछे बैठने वाली अधिकांश महिलाएं, युवतियां व किशोरियां भी बिना हेलमेट के वाहन चलाती दिखती हैं। छोटे बच्चों को भी हेलमेट नहीं लगाया जा रहा। अभिभावक बच्चों को आगे टंकी पर या बीच में बैठाकर तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाते नजर आते हैं।2025 में जिले में 1,002 सड़क हादसे हुए थे। इनमें 482 लोगों की मौत हुई और 1,251 घायल हुए। 2026 में अक्तूबर माह तक 1,270 हादसे दर्ज हो चुके हैं। इनमें 499 लोगों की जान गई और 1,857 घायल हुए। यानी हादसों में 26.7 और घायलों की संख्या में 48.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।यातायात माह के तहत पुलिस जागरूक कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित सफर के लिए जागरूक करना भी है। हेलमेट को चालान से बचने का साधन नहीं, अपनी सुरक्षा की आदत बनाना चाहिए।प्रवीण कुमार यादव, एसपी यातायात, अलीगढ़