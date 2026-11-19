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चौथे मैच में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। अंतिम क्षणों तक चले संघर्ष में गाजियाबाद ने 18-17 से जीत हासिल की। वहीं, पांचवें मैच में लखनऊ की टीम ने बेहतरीन तालमेल और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए आगरा को 48-39 से पराजित किया। विज्ञापन

लीग चरण के मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र विक्रम, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जाकिर रजा और राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल की स्पोर्ट्स एचओडी शेफाली कपूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चौथे मैच में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। अंतिम क्षणों तक चले संघर्ष में गाजियाबाद ने 18-17 से जीत हासिल की। वहीं, पांचवें मैच में लखनऊ की टीम ने बेहतरीन तालमेल और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए आगरा को 48-39 से पराजित किया।लीग चरण के मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले गए। टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र विक्रम, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जाकिर रजा और राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल की स्पोर्ट्स एचओडी शेफाली कपूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 65वीं सीनियर स्टेट महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप-2026 के दूसरे दिन बुधवार को रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पहले मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की टीम ने गौतम बुद्ध नगर को एकतरफा मुकाबले में 39-08 से हराया। दूसरे मैच में यूपी पुलिस ने बुलंदशहर को 65-50 से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में मेरठ ने आगरा की टीम पर 54-26 से शानदार जीत दर्ज की।