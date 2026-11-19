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अब एसएसपी के आदेश पर इस मामले में गांधी पार्क थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बापू नगर निवासी शुभम कुमार वार्ष्णेय छर्रा अड्डा छिपैटी बाजार में कन्फेक्शनरी की छोटी दुकान चलाते हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत की उन्होंने कभी अपने नाम से जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया और न ही इसके लिए कोई आवेदन किया।31 अगस्त 2026 को जब वह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल पर पहुंचे तो उनके पैन नंबर से जुड़ीं दो जीएसटी फर्मों का विवरण दिखाई दिया। जालसाजों ने शुभम के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एसके एंटरप्राइजेज और दिल्ली के बवाना नॉर्थ में कुमार ट्रेडिंग के नाम से फर्जी पंजीकरण कराया है।इन दोनों फर्मों के खातों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 37 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाया गया है। पीड़ित कारोबारी ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में किसी भी तरह के लेन-देन, टैक्स चोरी या वित्तीय अनियमितता से साफ इन्कार किया है। गांधी पार्क पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि एक ही व्यक्ति के पैन पर दो राज्यों में जीएसटी पंजीकरण कैसे हुआ, बैंक खाते किसके नियंत्रण में थे और इन फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का खेल किसने खेला है।आशंका है कि दुकानदार ने अपने कागजात किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल किए या दिए थे। वहां से उसके कागजात लेकर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि इस मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा।