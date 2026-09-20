{"_id":"6aafd1f77be09932480843b7","slug":"video-algaugdhha-ka-matharasa-caca-nahara-ma-lga-nashalka-yanana-shavara-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के मदरसा चाचा नेहरु में लगा निशुल्क यूनानी शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के मदरसा चाचा नेहरु में निशुल्क यूनानी शिविर लगा। जिसमें 500 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के महासचिव सैयद अहमद खां ने कहा कि सरकार यूनानी पद्धति को बढ़ावा दे रही है। यूनानी चिकित्सा पर मरीजों का भरोसा बढ़ा है।

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