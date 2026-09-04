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अलीगढ़ के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में महा आरती विवाद को सुलझाने पहुंची एएसपी सृष्टि जैन

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:05 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:05 PM IST

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अलीगढ़ शहर की ग्रीन पार्क सोसायटी में महा आरती को लेकर हुआ महाभारत। एएसपी सृष्टि जैन की मौजूदगी में एक घंटे चली बातचीत के बाद सुलह समझौते से मामले का हल निकला। अब महा आरती का आयोजन विधिवत होगा। ... और पढ़ें