Aligarh News: संरक्षित पशु के अवशेष मिलने पर किया हंगामा

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार सुबह स्थानीय लोग टहल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े अवशेषों पर पड़ी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। अवशेषों के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवशेषों को दफना दिया गया।गोरक्षा दल के पदाधिकारी सचिन राघव की ओर से थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान सचिन राघव के साथ गौरव राणा, विवेक कुमार, मनीष, करन और जितेंद्र समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि लोगों को आश्वस्त किया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। 24 घंटे में मामले का खुलासा कर आरोपियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।