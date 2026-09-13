Aligarh News: संरक्षित पशु के अवशेष मिलने पर किया हंगामा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:41 AM IST
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क्वार्सी थाना क्षेत्र की फोर सिटी कॉलोनी, नगला पटवारी के पीछे शनिवार सुबह खुले में संरक्षित पशु के अवशेष मिलने से लोगों में रोष फैल गया। जानकारी होने पर गोरक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंच गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने 24 घंटे में मामले के खुलासे का भरोसा दिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार सुबह स्थानीय लोग टहल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े अवशेषों पर पड़ी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। अवशेषों के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवशेषों को दफना दिया गया।
गोरक्षा दल के पदाधिकारी सचिन राघव की ओर से थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान सचिन राघव के साथ गौरव राणा, विवेक कुमार, मनीष, करन और जितेंद्र समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि लोगों को आश्वस्त किया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। 24 घंटे में मामले का खुलासा कर आरोपियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शनिवार सुबह स्थानीय लोग टहल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े अवशेषों पर पड़ी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। अवशेषों के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवशेषों को दफना दिया गया।
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गोरक्षा दल के पदाधिकारी सचिन राघव की ओर से थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दी गई है। प्रदर्शन के दौरान सचिन राघव के साथ गौरव राणा, विवेक कुमार, मनीष, करन और जितेंद्र समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि लोगों को आश्वस्त किया गया है कि मामले की जांच की जा रही है। 24 घंटे में मामले का खुलासा कर आरोपियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।