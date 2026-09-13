Aligarh News: सिटी में आज

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रामघाट रोड : एडीए कॉलोनी में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल सुबह 9.30 बजे।

श्रीमद् भागवत कथा

रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर 3 शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।

कथा

अचल ताल : गणेश मंदिर में शिव पार्वती विवाह कथा का आयोजन सुबह 11 बजे

राज्य स्तरीय सम्मेलन

आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सर्वर प्रोर्टिको में सुबह 10 बजे

बैठक

अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे

ट्रायल