Aligarh News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:39 AM IST
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ट्रायल
रामघाट रोड : एडीए कॉलोनी में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल सुबह 9.30 बजे।
श्रीमद् भागवत कथा
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर 3 शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कथा
अचल ताल : गणेश मंदिर में शिव पार्वती विवाह कथा का आयोजन सुबह 11 बजे
राज्य स्तरीय सम्मेलन
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सर्वर प्रोर्टिको में सुबह 10 बजे
बैठक
अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे
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रामघाट रोड : एडीए कॉलोनी में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल सुबह 9.30 बजे।
श्रीमद् भागवत कथा
रामघाट रोड : शताब्दी नगर गली नंबर 3 शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
कथा
अचल ताल : गणेश मंदिर में शिव पार्वती विवाह कथा का आयोजन सुबह 11 बजे
राज्य स्तरीय सम्मेलन
आगरा रोड : इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अलीगढ़ शाखा की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन सर्वर प्रोर्टिको में सुबह 10 बजे
बैठक
अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे