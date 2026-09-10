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अलीगढ़ की बाबा कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में सड़क खराब-जलभराव से जनता परेशान

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 10 Sep 2026 06:35 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 06:35 PM IST







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अलीगढ़ की बाबा कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में सड़क खराब है औार साथ ही जलभराव है। इससे परेशान जनता 10 सितंबर को नगर निगम कार्यालय पहुंची। उनमें से एक दिव्यांग ने अपनी परेशानी बयां की। ... और पढ़ें

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