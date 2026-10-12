VIDEO: दो अवैध तमंचे और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

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आगरा के फतेहाबाद में एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कि निबोहरा पुलिस ने शनिवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लालपुरा मार्ग से एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो अवैध तमंचे और एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मनीष निवासी बीलपुरा, थाना निबोहरा बताया।

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