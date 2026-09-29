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VIDEO: गाली देने से मना करने पर चचेरे देवर ने चाकू घोंपकर की भाभी की हत्या

Dhirendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:57 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:57 PM IST







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बाह(आगरा)। चित्राहाट के बलीपुरा गांव में गाली देने से मना करने पर चचेरे देवर ने भाभी गीता (35) की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी संजय उर्फ संजू घटना के समय नशे में था। वारदात के बाद बीहड़ में होकर भाग निकला। सोमवार शाम परिजन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ... और पढ़ें

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