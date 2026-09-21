{"_id":"6ab1219bf790455d0b0d8dc0","slug":"video-woman-molested-at-her-maternal-home-husband-threatened-with-death-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मायके में महिला से छेड़छाड़, पति को जान से मारने की धमकी; एफआईआर दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करने, अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार उजरई अकोला निवासी महिला का आरोप है कि 18 सितंबर को वह अपने मायके आई हुई थी। इसी दौरान घर से प्लॉट की ओर जाते समय बरनाबई निवासी बबलू ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पति के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो व संदेश भेजता रहता है तथा उनके रिश्ते को खत्म कराने की बात कहता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उक्त मामले में एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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