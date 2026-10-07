VIDEO: शिकायत वापस न लेने पर महिला चिकित्सक को धमकी, फायरिंग

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आगरा के न्यू आगरा के खंदारी क्षेत्र में पुलिस से शिकायत वापस न लेने पर महिला चिकित्सक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। घर के बाहर फायरिंग करने का भी आरोप है। पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

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