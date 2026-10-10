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VIDEO: फतेहपुर सीकरी में महिला से मारपीट, सास और देवर पर प्राथमिकी दर्ज
आगरा के फतेहपुर सीकरी में लाल दरवाजा निवासी एक महिला ने अपनी सास और देवर पर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सुधा पत्नी विजय के अनुसार, 4 अक्टूबर की शाम परिवार के लोगों के बीच कहासुनी के दौरान विवाद हो गया था। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके बड़े देवर अजय और सास पूरन देवी ने उसके साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। उसने अपनी शिकायत में आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सहायक पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि फतेहपुर सीकरी पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी सास और देवर को शांतिभंग की धारा में पाबंद किया गया है। पूरे मामले में नियमानुसार न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।
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