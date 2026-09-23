{"_id":"6ab3cf297fa9abc67d05a135","slug":"video-woman-alleges-miscarriage-after-medicine-was-mixed-in-food-assaulted-for-opposing-husband-relationship-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खाने में दवा मिलाकर कराया गर्भपात, महिला से संबंध के विरोध पर पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाह में दहेज के लिए उत्पीड़न झेल रही शिक्षिका गर्भवती हुई ताे खाने में दवाई मिलाई, जिससे गर्भपात होने तथा महिला से संबंध का विरोध करने पर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। 10 लाख रुपये एवं जंजीर की मांग पूरी न होने पर घर से निकाली गई शिक्षिका ने दूसरी शादी की धमकी पर ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाह थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी के मुताबिक, 11 दिसंबर 2021 को क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका की शादी आगरा के युवक के साथ हुई थी। शादी के तीन माह बाद सास, ससुर, पति, ननद, ताने देने लगे। 10 लाख रुपये एवं सोने की जंजीर की मांग करने लगे। उत्पीड़न शुरू कर दिया। माता-पिता ने ससुरालियों को समझाया, तो कुछ दिन शांत रहे। पीड़िता का आरोप है कि सास को अपने गर्भवती होने की खुश खबरी दी, तो ससुरालियों ने साजिशन खाने में दवा मिला दी, जिससे गर्भपात हो गया। टोका तो कह दिया कि बच्चे की आवश्यकता नहीं है। विरोध पर मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी के पहले से पति के अन्य महिला से संबंध हैं। फोन पर महिला से आए दिन बात करते हुए सुना तो उसने टोक दिया, जिस पर ससुरालियों ने पिटाई की। अपने रिश्ते को बचाने के लिए माता-पिता को पति की करतूत बताई। पंचायत में मायके वालों को परेशान न करने का आश्वासन दिया था। वह पति के साथ भोपाल गई, तो वहां भी मारपीट की गई। 30 अक्टूबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक आगरा के घर में भी ससुरालियों ने उत्पीड़न किया। गोली मारने, जिंदा जलाने, घर से निकालने, तलाक देने की धमकी दी। 17 नवंबर 2024 को दूसरी जगह शादी करने की बात कह कर घर से निकाल दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर घर पर न रखने एवं दूसरी शादी करने की धमकी दी जा रही है। बाह पुलिस ने सास, ससुर, ननद, पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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