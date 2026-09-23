दिनदहाड़े फ्लैट में चोरी: ताला तोड़कर लाखों के जेवर ले गए चोर, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 23 Sep 2026 03:39 PM IST
सार
आगरा में दिनदहाड़े चोरों ने फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ताला तोड़कर चोर लाखों रुपये के जेवर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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विस्तार
आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट का ताला तोड़कर चोर करीब चार लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस को दी तहरीर के मुताबिक पीड़िता आरती ने बताया कि वह फ्लैट नंबर 1004, पैरिस टावर, गणपति वर्ल्ड, टीडीआई सिटी, फतेहाबाद रोड में रहती हैं। वह 20 सितंबर को दिन में करीब 12 बजे अपने फ्लैट में ताला लगाकर बाहर गई थीं। इसके बाद जब वह वापस लौटीं तो फ्लैट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। पीड़िता के अनुसार, चोर घर में रखी करीब चार लाख रुपये की नकदी, सोने के आभूषण और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।
चोरी की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान के प्रयास में जुटी है।
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पुलिस को दी तहरीर के मुताबिक पीड़िता आरती ने बताया कि वह फ्लैट नंबर 1004, पैरिस टावर, गणपति वर्ल्ड, टीडीआई सिटी, फतेहाबाद रोड में रहती हैं। वह 20 सितंबर को दिन में करीब 12 बजे अपने फ्लैट में ताला लगाकर बाहर गई थीं। इसके बाद जब वह वापस लौटीं तो फ्लैट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। पीड़िता के अनुसार, चोर घर में रखी करीब चार लाख रुपये की नकदी, सोने के आभूषण और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।
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चोरी की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान के प्रयास में जुटी है।
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