{"_id":"6ab804963f89218906033ea2","slug":"video-woman-allegedly-raped-at-gunpoint-fir-registered-against-two-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म, दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के पिढ़ौरा थाना क्षेत्र में मायके में रह रही महिला ने दो लोगों पर घर में घुसकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने, धमकी देने और घटना के साक्ष्य वाले मोबाइल को छीनकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिढ़ौरा थाने में क्षेत्र के एक गांव की महिला की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसकी शादी फिरोजाबाद के नगला सिंघी थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक से हुई थी। महिला का आरोप है कि गांव में दूध लेने आने वाला सुखवीर काफी समय से उस पर बुरी नजर रखता था। 19 नवंबर 2024 की रात वह घर में घुस आया और आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने और पति के आने की भनक लगते ही आरोपी उसे कमरे में बंद कर भाग गया। घटना की शिकायत नगला सिंघी थाने में की गई थी, मगर पुलिस ने शांतिभंग में आरोपी का चालान कर पल्ला झाड़ लिया। इससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। वह मायके आकर रहने लगी। आरोप है मायके आने के बाद भी आरोपी सुखवीर उसका पीछा करता रहा। बीते 22 जून 2026 को माता-पिता की गैर मौजूदगी में सुखवीर अपने साथी भोजराज निवासी ढरनाथू, थाना नगला सिंघी, फिरोजाबाद के साथ उसके मायके आया। दोनों ने तमंचे के बल पर जान से मारने की धमकी दी। सुखवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार, उसने घटना से संबंधित साक्ष्य मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। उस मोबाइल फोन को भी आरोपी छीनकर ले गया। उसे बदनाम करने की धमकी देकर लगातार रुपये की मांग कर रहा है।

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