आज खुलेंगे बैंक: कल से तीन दिन की हड़ताल, क्या वेतन-पेंशन मिलने में होगी देरी?; सामने आई बड़ी जानकारी

विज्ञापन





यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर जिले में 28 से 30 सितंबर तक करीब 450 सरकारी बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी। 30 सितंबर को अर्ध वार्षिक क्लोजिंग भी है। ऐसे में एक अक्तूबर को बैंक खुलेंगे। मुख्य कोषाधिकारी वरुण खरे ने बताया कि पेंशन और वेतन दोनों ऑनलाइन भेजा जाता है। बैंक की हड़ताल से पेंशन और वेतन पर फर्क नहीं पड़ेगा। विज्ञापन



जिले में करीब 18 हजार वेतनभोगी और 38 हजार पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। यूएफबीयू के संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को बैंक खुलेंगे। सोमवार से बुधवार तक तालाबंदी रहेगी। तीन दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। विज्ञापन विज्ञापन



यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के आह्वान पर जिले में 28 से 30 सितंबर तक करीब 450 सरकारी बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी। 30 सितंबर को अर्ध वार्षिक क्लोजिंग भी है। ऐसे में एक अक्तूबर को बैंक खुलेंगे। मुख्य कोषाधिकारी वरुण खरे ने बताया कि पेंशन और वेतन दोनों ऑनलाइन भेजा जाता है। बैंक की हड़ताल से पेंशन और वेतन पर फर्क नहीं पड़ेगा।जिले में करीब 18 हजार वेतनभोगी और 38 हजार पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। यूएफबीयू के संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को बैंक खुलेंगे। सोमवार से बुधवार तक तालाबंदी रहेगी। तीन दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है।

पांच दिवसीय बैकिंग की मांग को लेकर सोमवार से शुरू हो रही सरकारी बैंकों की तीन दिन की हड़ताल के कारण राज्यकर्मियों के वेतन और पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोषागार में वेतन के बिल पहुंच रहे हैं। एक अक्तूबर को वेतन आएगा। इसी तरह पेंशनर्स के खातों में पेंशन की रकम भी पहुंच जाएगी। वहीं हड़ताल से पहले रविवार को बैंक खुले रहेंगे।