शिक्षक व स्नातक चुनाव: आगरा में 73 मतदान केंद्रों पर पड़ेंगे वोट, 28 सितंबर तक मांगी गईं आपत्तियां और सुझाव

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जिले में कुल 73 मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 27 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 46 केंद्र शामिल हैं। वर्तमान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 15,733 मतदाता दर्ज हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23,696 मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बिचपुरी और कटरा वजीर खां स्थित केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या मानक से अधिक हैं। इससे एक-एक सहायक मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।जूनियर हाईस्कूल नगर निगम वजीरपुरा का भवन जर्जर होने के कारण सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में नया मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को प्रस्तावित मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्हें पेयजल, शौचालय, रैंप, विद्युत और फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने को कहा गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान, एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल सहित विभिन्न दलों के प्रमुख प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों से 28 सितंबर की दोपहर तक आपत्ति या सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी हो जाएगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में आगरा सहित कुल 12 जनपद शामिल हैं। चुनाव संबंधी आचार संहिता लागू हो चुकी है।29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर निर्धारित है। मतदान 23 अक्तूबर को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संपन्न होगा। मतों की गणना 27 अक्तूबर को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी।